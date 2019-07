Maintenant que les beaux jours sont arrivés, il est plus que temps de vous intéresser à ce que la mode capillaire donne pour cet été 2019. Qu’il s’agisse de découvrir une nouvelle ville le temps d’un long week-end ou d’aller dîner en amoureux au restaurant du coin après une longue journée à la plage, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas porter la nouvelle coiffure tendance . Et si vous faites partie de celles qui ne prennent pas de vacances cet été, quel est le meilleur moyen de pimenter une semaine autrement ordinaire si ce n’est de prendre rendez-vous chez le coiffeur pour une nouvelle coupe. Reste encore à décider que demander une fois confortablement installée dans le fauteuil du coiffeur. Si vous avez envie de quelque chose de frais, facile d’entretien et pile dans la tendance de la saison, on a ce qu’il vous faut. Nous avons rassemblé pour vous les tendances émergentes de la saison. Faites un tour de diaporama pour trouver quelle coiffure tendance porter cet été. Il ne vous restera plus qu’à compter les jours jusqu’à votre prochain rendez-vous.