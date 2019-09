J'ai testé 4 tendances cheveux vues sur les défilés

Gill m’a confié que le secret était de laisser les tresses refroidir complètement. J’ai donc patiemment attendu, défait chaque tresse puis je les ai brossées. C’est alors que j’ai réalisé que je ressemblais à un petit caniche. Mes cheveux n’avaient pas le volume auquel je m’attendais, je leur ai donc données un coup de pouce avec quelques vaporisations du spray décolleur de racine de Leo Bancroft Volume And Lift RootSpray, mes cheveux ont gonflé une fois que j’ai commencé à les brosser. Ce look me fait un peu penser à Hermione Granger, ce qui me convient tout à fait. Bon, avec ce pull, il est difficile de savoir où commence mon pull et où s’arrêtent mes cheveux. Je ne sais pas trop pourquoi un coté à l’air bien plus bouclé que l’autre. Je crois que malgré la mousse, les tresses et l’exposition à une chaleur de 180 degrés, les crans ne tiennent pas sur mes cheveux. Est-ce que ça allait avec ma frange bien raide ? Pas du tout. Mais j’avais un peu l’impression d’être Carrie Bradshaw, ce qui n’est pas pour me déplaire. D’un autre côté, mes amis m’ont dit que je ressemblais à Patty et Selma dans les Simpsons. Moins sympa tout de suite.