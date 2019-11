Sur le calendrier, l’hiver n’a pas encore officiellement commencé — mais on sent pourtant bien qu'il est déjà en chemin. Bien sûr, le changement de saison a ses avantages (pantoufles confortables, vin rouge et vernis à paillette pour n'en nommer que quelques-uns), mais il y a une chose qui semble poser problème à beaucoup d'entre nous en décembre : se coiffer malgré le vent glacial et l'électricité statique qui va de pair avec un pull en laine.