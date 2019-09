Selon Arrojo, avant de se pencher sur le coiffage, si l’on veut maximiser le volume des cheveux fins, tout commence par un choix de produits adaptés. « Si vos cheveux naturels ont une texture fine, il est essentiel d’utiliser un shampooing léger et un après-shampoing qui n’alourdira pas davantage vos cheveux. » Si vous avez les cheveux fins et secs, Arrojo insiste sur l’importance d’une hydratation stratégique. « Si le cheveu est sec et fin à la fois — ce qui est souvent le cas après un traitement chimique — la meilleure chose à faire est de suivre les étapes mentionnées plus tôt, mais en utilisant un après-shampoing hydratant. Il est en revanche impératif d’appliquer le soin hydratant uniquement sur les longueurs et les pointes, et en aucun cas sur les racines. Les longueurs et les pointes sont les parties les plus anciennes du cheveu, ce qui les rend plus sèches. Les racines sont de nouveaux cheveux et elles ont moins tendance à s’assécher ; appliquer un soin hydratant sur les racines ne ferait qu’alourdir le cheveu. »