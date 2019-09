Möchte man einigen Friseuren Glauben schenken, so ist Styling im nassen Zustand ausgesprochen schädlich, da dein Haar dann besonders empfindlich ist. Die Stylistin Ursula Stephen sagt jedoch, dass gerade welliges und lockiges Haar nass gestylt werden sollte. „Die Haare mit dem Conditioner anstatt dem Shampoo zu waschen (bekannt ist der Trend als „ Co-washing “) oder die Haare einfach an der Luft trocknen zu lassen, ist im Sommer ideal. Im Winter jedoch kann dein luftgetrocknetes Haar durch die Kälte abbrechen. Da muss man mit Hitzestyling ran. Aber zu heiße Fönluft trocknet die Haare aus. Und auch die Definition und Sprungkraft von Locken sind bei zu hoch eingestellten Haartrocknern nicht gegeben.“ Was für ein Dilemma!