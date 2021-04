Ich habe das neue Olaplex No. 8 ausprobiert & das Ergebnis kann sich sehen lassen

Das Olaplex-Team hat im letzten Jahr hart gearbeitet. Dank der Corona-Pandemie beschäftigen wir uns momentan mehr denn je mit DIY-Haarpflege – kein Wunder also, dass die Brand darin ihre Chance sah, noch mehr At-Home-Produkte auf den Markt zu bringen. Im vergangenen Sommer bekamen wir also Olaplex No. 0, ein intensives Pre-Shampoo-Treatment , das geschädigtes Haar schnell reparieren und die schon bestehenden Produkte der Reihe – vor allem Olaplex No. 3 (Hair Perfector) , 4 (Shampoo) und 5 (Conditioner) – bei ihrer Arbeit unterstützen soll. Durch Olaplex’ neugewonnene Beliebtheit landeten natürlich auch schnell diverse günstigere Dupes in den virtuellen Regalen, wie zum Beispiel das PCA Bond Repair Hair Treatment von The Inkey List das ich hier getestet habe . Und auch Olaplex liefert nach: Diesen Monat erschien endlich Olaplex No. 8, eine „Bond Intense Moisture Mask“.