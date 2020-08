Tipps von Expertinnen: So kannst du trockenen Spitzen & Spliss vorbeugen

Conan ist ein Fan von SuperRich Split Ends Mender von Color Proof , das auf trockenem oder nassen Haar verwendet werden kann und „wie ein Pflaster“ wirkt. Leider ist das Produkt aktuell jedoch nicht in Deutschland erhältlich. Du kommst also nur in den Genuss, wenn du jemanden in den USA kennst, der oder die es für dich bestellen und dir anschließend schicken kann. Du kannst natürlich auch ein ganz anderes Produkt verwenden – achte einfach darauf, dass es Feuchthaltemittel enthält wie Sheabutter. Auch entwirrende Sprays können sinnvoll sein, damit du deine Haare beim Kämmen nicht noch mehr schädigst. Um Schäden vorzubeugen, setzt du am besten auf Hitze- und Sonnenschutzmittel. Last, but not least sind spezielle Behandlungen wie laut Ferrera Olaplex auch eine gute Idee, um die Haare zu stärken.