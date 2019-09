Die Gene spielen sicher bei vielen eine Rolle, doch Frauen mit einer beneidenswerten Mähne machen oft einiges anders. Haare waschen ist für sie eine Wissenschaft für sich, sie investieren in die passenden Behandlungen und schrecken nicht einmal davor zurück, ihr Badezimmer umzudekorieren oder auf Seidenkissen zu schlafen. Für sie sind Haare nicht einfach etwas, das man nebenbei in Eile kurz stylt — sondern etwas, um das man sich kümmert wie um die Haut oder (in extremeren Fällen) um eine Zimmerpflanze. Ein wenig Zeit kann wie auch sonst im Leben nicht schaden. Und wenn du dann nie wieder einen Bad Hair Day hast, lohnt sich der Aufwand sogar.