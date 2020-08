Cheveux : comment réparer les pointes sèches & fourchues ?

Conan suggère le soin réparateur anti-fourches SuperRich de ColorProof , qui peut être utilisé sur des cheveux secs ou humides sans alourdir les mèches. "Cela agira comme un pansement sur vos pointes et les empêchera de se fendre plus haut", explique-t-elle. Conan insiste sur l'utilisation de produits riches en ingrédients hydratants et humectants comme le beurre de karité pour ajouter et retenir l'hydratation, de sprays démêlants pour réduire toute pression, et de protections thermiques et solaires pour une meilleure conservation. Ferrera fait écho à la recommandation de produits de protection thermique, ainsi que de traitements de consolidation du cheveu comme Olaplex, pour renforcer la chevelure.