Ich relaxte mein Haar ein Jahr lang nicht – jetzt verstehe ich, was White Hair Privilege wirklich bedeutet

Diese Tatsache ist mir in den prägenden Jahren meines Lebens eindeutig nicht entgangen. Allmählich begann ich, zu verstehen, dass in der westlichen Welt weißes gleichbedeutend mit gutem Haar war. Je mehr du den gesellschaftlichen Schönheitsidealen entsprachst, desto mehr Privilegien standen dir zu – je heller deine Haut, glatter deine Haarpracht und schlanker dein Körper, desto besser. Diese Vorurteile und negativen Einstellungen gegenüber Afro-Haar zeigten sich in der Art und Weise, wie anders mich Lehrer:innen im Vergleich zu den beiden anderen Schwarzen Mädchen in meinem Jahrgang behandelten. Verkäuferinnen in Geschäften gaben sich mehr Mühe und Jungs schenkten mir mehr Aufmerksamkeit, wann immer meine Haare glatt waren. So sähe ich auch „professioneller“ aus, erklärten mir Vorgesetzte später, als ich einen Wochenendjob bei einer Luxuskosmetikmarke hatte. Mir wurde also von allen Seiten davon abgeraten, mein Haar natürlich zu tragen. Als ich dann anfing, als Beauty-Journalistin zu arbeiten, war ich bei Presseveranstaltungen in der Regel die einzige Schwarze Frau (was sich auch 15 Jahre später nicht geändert hat). Außerdem wurde mir überdeutlich zu verstehen gegeben, dass eine gewisse Ästhetik vorherrschte und bevorzugt wurde.