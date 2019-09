Menschen, die Tinder nutzen, haben alle Folgendes gemeinsam

Man mag von Tinder halten was man möchte, aber neben der Tatsache, dass die App Menschen ratzfatz ermöglicht, miteinander was anzufangen, erlaubt sie Wissenschaftlern/innen einen nochmal ganz neuen Blickwinkel auf menschliches Verhalten. Eine neue Studie, die in Personal Personality and Individual Differences publiziert wurde, beschäftigt sich mit der Frage, welche Motivationen Menschen haben, um Dating-Apps zu nutzen. Eine der populärsten? Dem türkischen Wissenschaftler Barış Sevi der Koc Universität zufolge haben Menschen auf Tinder ein niedrigeres Level an sexueller Abneigung und ein höheres Level als Soziosexualität.