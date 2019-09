Une attitude qui ne m’avait pas échappé. Très jeune j’ai compris que dans nos sociétés occidentales, c’était aux cheveux caucasiens qu’on attribuait les meilleures qualités esthétiques. Ça vaut aussi pour la peau claire et la minceur. Plus vous cumulez ces attributs « positifs », plus vous avez de privilèges. Je l’ai vu dans la manière qu’avez mes profs de me traiter, vs. mes camarades noires. La manière dont on vous aborde différemment quand vous rentrez dans un boutique, ou le regard des hommes quand je porte les cheveux lisses. Plus tard, quand je me suis mise à travailler le week-end pour une marque de cosmétiques de luxe, on m’a encouragé à porter les cheveux lisses tous les jours, me disant que j’apparaissais comme « plus professionnelle » pour les clients. Quand j’ai commencé à travailler en tant que rédactrice beauté, j’ai vite constaté que j’étais la seule personne de couleurs aux rencontres de professionnels. Et j’ai donc continué à me lisser les cheveux pour me fondre dans le décor.