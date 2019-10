„Lass dich auf Dates ein und treffe so viele Leute wie du nur kannst, damit du eine bessere Vorstellung davon hast, was dir in einer Beziehung wichtig ist“, rät sie. „Aber habe nicht so große Erwartungen.“ Interessanterweise empfiehlt Sussman erste Dates mit Vorstellungsgesprächen gleichzusetzen – nicht in der Art und Weise, wie man sich dabei verhält, sondern wie man sie betrachtet. „Wenn du auf der Suche nach einem Job bist und einen findest, der vielversprechend ist, schickst du zuallererst deinen Lebenslauf raus, ohne automatisch anzunehmen, dass du ihn auch bekommst, oder? Das Gleiche gilt für eine Beziehung. Nicht jede positive Interaktion wird zu einer Beziehung führen. Dennoch heißt das nicht, dass diese Situationen nicht von Vorteil sein können.“