Que vous soyez novice des rencontres en ligne ou un·e pro du domaine, il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé dans ce que j' appellerai le « brouillard ». Le brouillard, c'est que quand on match avec une personne , qu'on commence à parler et qu'on s'entend bien. Très bien même. Après quelques échanges de messages, on a déjà envisagé de partir en vacances ensemble, d'adopter un chaton et même d'aller chez Ikea tous les deux. Donc quand l'autre ne répond plus, on se retrouve sous le choc, un peu comme si on venait de se faire larguer. Et ça peut être dévastateur.