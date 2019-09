La saison des amours Tinder est ouverte. Vous avez sélectionné vos plus belles photos et peaufiné une bio qui vous donne un côté intrigant·e et mystérieux·se tout en ayant l'air normale pour ce qui compte, mais vous ne trouvez toujours personne. Le ras-le-bol du swipe est une réalité et ça arrive aux meilleur·e·s d’entre nous. Nous avons donc fait appel à l’experte rencontre Tinder, Dr Darcy Sterling , afin d’obtenir des données statistiques et des conseils pour optimiser son profil Tinder, recevoir plus de « matches » et faire des rencontres avec des personnes qui vous correspondent. Les « catfish » ne sont pas les bienvenus.