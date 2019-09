Berlin, Sommer 2018. Es ist keine Meerflucht nötig. Mit scheinbar nicht enden wollenden Temperaturen über 30 Grad, können wir in diesem Jahr die umliegenden Seen und Schwimmbäder genießen und zumindest am Wochenende sonnenbaden und uns im Wasser über das kühle Nass freuen. Die Sommersprossen sprießen, die Haut bräunt trotz Sonnencreme. Nur die Haare werden immer trockener und strapazierter. Wind, Wasser, Sonne im ständigen Wechsel verleihen in kürzester Zeit einen „Undone-Look“, mit dem sich nicht jede*r identifizieren will.