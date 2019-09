Trendfrisur tiefer Dutt: So facettenreich kann der Low Bun aussehen

Nachdem Half Buns in den letzten Saisons schwer angesagt waren, kommt nun eine neue Variante ins Spiel: Der Low Bun. Bei der neuen Trendfrisur handelt es sich im Prinzip wieder um eine Variation des guten alten Dutts, der diesmal aber tief unten am Kopf sitzt. Das kann nicht nur streng, sondern auch ziemlich lässig aussehen, wie die verschiedenen Styling-Möglichkeiten des Low Buns in unserer folgenden Slideshow beweisen: