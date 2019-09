Locken ohne Lockenstab? So klappt's

Fishbraids

Für Beachwaves bietet sich der Fishbraid an. Wer viel Zeit hat, kann die nassen Haare in einem Fishbraid zusammenflechten und (über Nacht) trocknen lassen. Mit einem Hauch Haarspray auf den nassen Zöpfen hängen sich die Wellen am nächsten Morgen nicht so schnell aus. Für etwas wildere, kleine Wellen die Haare einfach in stramme Boxerbraids flechten.