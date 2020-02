Die Refinery29-Autorin Jessica Morgan hat 3C/4A-Locken und spielte schon länger mit dem Gedanken, ein Keratin-Treatment auszuprobieren. Also gab sie der Easilocks-DIY-Version eine Chance und war schockiert vom Ergebnis: „Als Frau mit sehr buschigem, widerspenstigem, lockigem Haar klangen Keratin-Treatments schon immer verlockend für mich. Eine Behandlung, dank der meine Haare nicht mehr frizzy sind und die meine Stylingzeit halbiert? Das klingt zu schön, um wahr zu sein! Aber getraut habe ich mich bisher trotzdem nicht, es wirklich durchzuziehen, weil ich mich fragte, ob meine Haare danach jemals wieder zu ihrem natürlichen Zustand zurückkehren würden. Ja, meine Locken treiben mich manchmal in den Wahnsinn, aber ich liebe sie trotzdem. Außerdem kosten professionelle Keratin-Behandlungen oft um die 200 bis 600 Euro und ich kann es mir nicht leisten, so viel Geld für meine Haare auszugeben. Und dann landete eines Tages das Easilocks SOS Treatment auf meinem Schreibtisch – eine Keratin-Behandlung, die ich selber machen konnte. In meinen eigenen vier Wänden. Es klang super vielversprechend und günstig war es auch noch, aber ein bisschen nervös war ich schon. Konnte ich dem Produkt wirklich trauen? Was, wenn mir nach der Behandlung alle Haare ausfallen würden? Was, wenn ich danach für immer glatte Haare hätte und meine Locken nie wieder zurückbekommen könnte? Was, wenn ich allergisch auf einen Inhaltsstoff des “Wundermittels“ reagiere?