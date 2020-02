On a testé le lissage brésilien à la maison – et les résultats sont surprenants

"Moi qui ai les cheveux épais, indisciplinés et bouclés, le lissage brésilien m'a toujours fait envie. Un traitement capillaire qui défrise et réduit votre temps de coiffage de moitié = je signe où ? Bon, j'ai quand même quelques questions, notamment sur la durabilité du produit. Je recherche un produit efficace, et en même temps je ne veux pas risquer de perdre mes boucles pour toujours. Elles me rendent folle parfois, mais je les aime. De plus, les traitements à la kératine coûtent généralement entre 160 et 400 € et je n'ai pas forcément ce budget pour mes cheveux. J'étais donc perplexe - jusqu'à ce que le traitement Easilocks SOS atterrisse sur mon bureau.Avec sa promesse de résultat en seulement 10 minutes et son petit prix, c'était exactement ce que je recherchais. Cela dit, j'étais nerveuse à l'idée faire ça moi-même et à la maison. Et si mes cheveux tombaient ? Et si mes boucles perdaient définitivement leur forme ? Et si j'avais une réaction indésirable au produit ?J'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Je me suis lavée les cheveux avec le shampoing sans sulfate fourni dans le kit, puis, comme indiqué sur la boîte, j'ai divisé mes cheveux en quatre parties, appliqué le traitement mèche par mèche et j'ai laissé agir pendant 10 minutes. Le traitement ne m'a pas du tout brûlé ni démangé, mais qu'est-ce que ça pue ! L'odeur chimique d'œuf a persisté dans ma salle de bain pendant des heures.J'ai rincé mes cheveux sous la douche pendant 20 minutes jusqu'à ce que je ne sente plus le produit sur vos cheveux. J'ai tout de suite sentie une différence. Mes boucles serrées étaient maintenant raides, lisses et sans traces. Mes cheveux étaient super propres mais un peu secs, alors j'ai mis le revitalisant en profondeur fourni et je l'ai laissé pénétrer pendant 10 minutes. Après avoir rincé et séché avec une serviette, j'ai décidé de laisser mes cheveux sécher naturellement pour voir à quoi ils ressemblaient - et j'ai été choquée par les résultats. Mes cheveux étaient parfaitement raides, sans que j'ai eu à utiliser le moindre sèche-cheveux ou lisseur. Je les ai simplement lavé et c'est tout.Après quelques jours sans me laver les cheveux ni me coiffer, j'ai fini par faire un shampooing, et une fois de plus, mes cheveux étaient bien raides. Je dois dire que j'ai un peu paniqué à vrai dire, je n'avais pas l'habitude. Est-ce que mes boucles allaient revenir un jour ?