Afin de savoir ce qu'il faudra demander à votre coiffeur lors de votre prochain rendez-vous, on a fait appel à l’expertise de pros de la coiffure pour déterminer les 5 coupes et techniques les plus adaptées pour les cheveux épais. Laissez-vous inspirer par les différentes coiffures qu’on vous propose ici et suivez les conseils simples à reproduire chez soi.