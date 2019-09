Zugegeben, die meiste Zeit des Jahres ist volles Haar einfach super. Vor allem im Winter , wenn die Mähne dich vor der Kälte schütz, bist du froh über deine Haarpracht. Doch kaum steigen die Temperaturen an, wird aus dem Segen leider doch eher ein Fluch. Dann überlegst du dir nämlich, wie du deine Haare zur Geltung bringst, ohne dabei den Rest des Sommers mit einem schwitzigen Nacken unterwegs zu sein. Zopffrisuren sind eine Lösung, aber meistens halten die Gummis bei dickem Haar sowieso nicht so gut und dann musst du deine Frisur ständig neu machen. Also gehst du mal wieder zum Friseur oder zur Friseurin deines Vertrauens, um den richtigen Sommerschnitt für deine Haarstruktur schneiden zu lassen – aber da ist die Frage aller Fragen auch schon in deinem Kopf: Welche Frisur passt zu dickem Haar und ist gleichzeitig sommertauglich?