Was der Journalismus braucht, um Vorurteile & Stereotype abzubauen

Und wie neutral bist du?

Ich bin überhaupt nicht neutral. Aber das gebe ich auch nicht vor. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich bei dem Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft natürlich in gewisser Weise befangen bin. Damit gehe ich aber so ehrlich wie möglich um. In meinem Dokumentarfilm Hawar – meine Reise in den Genozid habe ich den Drehprozess immer wieder offen gelegt. Ich sage an einer bestimmten Stelle ganz klar, dass ich jetzt nicht mehr neutral berichten kann, da es hier um meine Leute geht. Aber was bedeutet Neutralität im Journalismus überhaupt? Selbst wenn wir über Käse oder Wein schreiben, haben wir doch eine Haltung dazu. Die Diskussion darum finde ich, gerade in Deutschland, schwierig. In den USA funktioniert das beispielsweise anders.