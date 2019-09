MeTwo: Geschichten von Rassismus dominieren Twitter & jede*r sollte zuhören

Auf dem Heimweg von der Uni laufen dir zwei Skinheads entgegen, von Kopf bis Fuß in Thor Steinar gekleidet. Sie bleiben stehen, schauen dich an. Deine Mutter hat dir beigebracht, wenn du aufrecht gehst und die Brust rausstreckst, wirkst du selbstbewusst, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass dich jemand angreift, also tust du es. Als du an ihnen vorbeigehst, spucken sie dir hinterher.