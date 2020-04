Als ich mir dann endlich sicher war, es durchziehen zu wollen, schnappte ich mir meine Küchenschere (Ich weiß! Aber was soll ich sagen: Verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen) und ging ins Badezimmer. Als erstes zog ich einen Mittelscheitel, den ich bis in den Nacken zog. Dann nahm ich mir erst die eine Seite vor und machte einen geraden Schnitt, da wo die Stufen meines alten Schnittes begannen. Das wiederholte ich dann auch auf der anderen Seite und als alle Haare (in etwa) auf einer Länge waren, nahm ich mir noch mal ein paar einzelne Strähnen von beiden Seiten vor. Ich hielt sie in die Höhe und verglich, ob sie gleich lang waren. Und das war’s dann auch schon. Jetzt muss ich mir die Haare nach dem Waschen zwar immer noch föhnen, aber das liegt hauptsächlich an den Überresten der Dauerwelle. Und ich komme hin, wenn ich mir die Haare aller drei Tage wasche und zwischendurch mit Trockenshampoo die Ansätze behandle, wenn sie fettig aussehen. Am zweiten und dritten Tag sieht mein Bob meiner Meinung nach besser aus als am ersten, weil er dann nicht mehr so gemacht aussieht, sondern natürlicher und leicht wellig.