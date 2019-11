Natürlich ist es einfacher, sich im Sommer ein Kleid überzuwerfen, in die Birkenstocks zu schlüpfen und das Outfit mit einer Sonnenbrille abzurunden. Aber in den kalten Monaten kannst du dich so richtig kreativ austoben. Endlich kannst du wieder mit verschiedenen Materialien spielen, Winteraccessoires tragen und deine Layering-Skills zeigen.Womit wir auch schon beim Thema wären: Der Lagen-Look ist nämlich nicht nur dazu da, dich warm zu halten – auch wenn das natürlich eine wichtige Aufgabe ist. Mit ihm kannst du deinem Outfit auch Tiefe und Ausdruck geben und beweisen, dass du Ahnung von Mode hast. Aber keine Angst, sooo schwer ist das Ganze auch nicht. Du brauchst Beweise? Kein Problem.In der Slideshow zeige ich dir ganze acht (!) Stylingoptionen für ein einziges mittlerweile wieder super angesagtes Basic: der Rollkragenpullover. Von femininen Lieblingskleidern bis hin zu 70er-Jahre-Flashbacks erwarten dich ganz unterschiedliche Outfits für die verschiedensten Gelegenheiten – sei es ein romantisches Date, ein Business-Lunch oder Sonntags-Brunch mit Freund*innen.