-Frauen nehmen sich ab Ende Juni und im Juli Zeit, zu reflektieren, wann sie sich in zu viel Schwarz-Weiß-Denken verlieren. Es geht darum, loszulassen, was du besonders eng festhältst. Nur so kannst du dich dem Regenbogen widmen, der längst vor dir strahlt. Genau das macht es möglich, sich auf eine Partnerschaft einzulassen, in der beide Seiten ihr komplettes Selbst einbringen können. Wenn sich Venus, dein Herrscherplanet, im August im Sternzeichen Löwe positioniert, beginnt ein leidenschaftlicher Monat voller Romantik – ob nun solo oder mit Partner*in. Erforsche alles, was mit den Begriffen „unwiderstehlich" und „anziehend" zusammenhängt. Betrachte deine Leidenschaften und Sehnsüchte als den Honig, der all das, was du dir wünscht, näher an dein Versteck lockt.