Auf modischer Trüffelsuche im Wald – Ein Herbstspaziergang

Ein Beispiel kannst du dir an Desingerinnen wie Alexa Chung und Molly Goddard nehmen. Während Chung mit ihrer Kollektion “ Off the Grid, But Not for Long “ die Idee einer Frau verkörpert, die raus in die Welt flieht und lernt, ihr eigenes Essen anzubauen und autark zu leben, spielt Goddard mit Patchworkdesigns und Mismatched-Knits, für einen Look der sagt: Ich habe mir einfach schnell irgendwas Warmes übergeworfen, weil ich auf dem Land umherstreifen will.