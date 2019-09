Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine Uniform für die Tage, an denen es draußen einfach nicht hell wird. Für diese ungemütlichen Tage, an denen Sprühregen meine Haare in ein aufgeplatztes Sofakissen verwandelt und ich die ganze Zeit nur Schokolade essen könnte. Sie lautet: Oversize-Pulli, Jeans und Boots. Ja, diese Kombi ist nicht gerade einfallsreich. Aber mit den richtigen Teilen kann sie tatsächlich relativ stylish aussehen. Und abgesehen davon fühle ich mich damit einfacher wohler als mit Crop-Shirt und Pencilskirt – vor allem, wenn sich zum scheußlichen Wetter auch noch ein PMS-Bauch gesellt (you know what I’m talking about).