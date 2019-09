PMS: Was dein Körper in dieser Zeit durchmacht & was dagegen hilft

Obwohl Wissenschaftler*innen immer wieder vermuten, dass die Symptome auf die zyklusbedingten Schwankungen im Hormonhaushalt zurückzuführen sind, wurde gleichzeitig auch wiederholt festgestellt, dass zahlreiche Frauen mit PMS keine auffälligen Hormonlevel aufwiesen. „Wir wissen noch immer nicht genau, was die genaue Ursache von PMS ist, deshalb sind alle Theorien diesbezüglich eben nur Theorien“, sagt Dr. Raquel B. Dardik vom gynäkologischen Joan H. Tisch Center für weibliche Gesundheit und Reproduktion der New York University. So kann es unter Umständen sein, dass das Stresslevel, andere gesundheitliche Faktoren oder gar kulturelle und soziale Hintergründe zum Erleben von PMS-Symptomen beitragen. Frauen, die in westlichen Kulturen geboren wurden, neigen beispielsweise durchschnittlich häufiger zu Verstimmungen, was darauf hinweist, dass andere Druckfaktoren im Spiel sind.