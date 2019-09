Ich nehme mir am ersten Tag der Tage nichts vor. Sage Termine ab und schalte mein Handy aus. Mein Mann wundert sich zwar, aber meine Freundin, die zu einer großen Geburtstagsfeier geladen hat, akzeptiert meine Absage. Tatsächlich hätte ich eh nicht kommen können, denn ein Migräneanfall zwingt mich in die Knie. Diesmal nehme ich keine Tabletten, sondern lege mich einfach hin. „Menstruation ist anstrengend und kraftraubend“, erklärt Petra Bentz. Die Diplompädagogin am Frauen Feministischen Gesundheitszentrum (FFGZ) in Berlin-Schöneberg berät seit 1985 im Bereich Menstruation, Myomen und Beckenboden.