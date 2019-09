Das ist also das Geheimrezept von Bidault-Waddington, die das Spiel mit Nuancen, Materialien und Mustern wie einen entspannten Spaziergang entlang der Seine wirken lässt. Dabei bleiben ihren Layerings oft in einer Farbstimmung, spielen mit Transparenz und überraschen mit Formspielen. Zarter Schmuck und extravagante Accessoires komplettieren die Outfits. Welche neun Layering-Looks wir uns bei Bidault-Waddington abschauen, siehst du in der Slideshow. Falls sich in deinem Kleiderschrank noch nicht genug Stücke finden, um die Layerings nachzustylen, kannst du die Kollektion ab heute in den Stores und online bei & Other Stories shoppen.