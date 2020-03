Von cool bis verspielt: Diese 3 Haarschnitte starten im Frühling richtig durch

Die Vögel zwitschern, es wird immer später dunkel und die Sonne zeigt sich auch ab und zu mal. Der Frühling liegt in der Luft und die Tage, an denen Strickmützen unsere Frisuren platt drücken, sind gezählt. Höchste Zeit also, das wintergeplagte Haar zu hegen und zu pflegen , damit es ganz schnell wieder gesund aussieht. Und dann? Machst du am besten direkt einen Termin in deinem Lieblingssalon aus, denn wenn es eine Jahreszeit gibt, die laut und deutlich nach einem neuen Haarschnitt schreit, dann ist das ja wohl der Frühling, oder nicht?