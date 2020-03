Cheveux : 3 coupes tendance qui donnent envie de printemps

On a tou·te·s tendance à se plaindre de nos cheveux — bon, certain·e·s plus que d'autres. Mais c'est souvent par eux que s'annonce l'arrivée du printemps. Aux alentours de mars ou d'avril, on commence à sentir une douce brise nous souffler dans la chevelure, et on réalise alors que l'hiver est fini !