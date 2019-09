Frauen mit leicht gewellten Haaren begegnet man in Kalifornien an jeder Ecke. Ergibt auch Sinn, denn es ist der perfekte Sommer-Look. Und in L.A. herrscht schließlich das ganze Jahr über ein sommerlicher Vibe. Wenn es einen Haarschnitt gibt, der diesen Stil par excellence verkörpert, dann ist es ein lässiger Long-Bob, der irgendwie gekonnt nach „gerade aufgestanden“ aussieht. Erfunden und berühmt gemacht hat diesen Look Anh Co Tran, einer der besten Hairstylisten unserer Stadt.