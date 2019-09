Heißwickler sind wahrscheinlich nicht das erste Tool, das man heute im Kit von Stylist*innen erwarten würde. Die bunten Dinger kennt man vielleicht auf Omas Kopf aber benutzt sie wirklich noch jemand? Zur Grundausstattung gehören heute doch eher ein moderner Fön, ein High-Tech-Glätteisen und Lockenstäbe in allen möglichen Ausführungen. Wickler müssen sich oft gegen das Vorurteil wehren, man könnte mit ihnen bloß einen Look kreieren. Dabei sind moderne Hot-Roller-Kits extrem vielseitig und sparen eine Menge Zeit. Immer mehr Hollywood-Profis nehmen sie aus diesen Gründen wieder mit zu Produktionen und Fashion Shows. Einer von ihnen ist David Lopez , sonst verantwortlich für Chrissy Teigens flawless Looks.