Olaplex’ 1. Silbershampoo rettet blondierte Haare vor dem Gelbstich

Genau hier kommt die Kultmarke Olaplex ins Spiel. Bei jedem neuen Olaplex-Release geht ein Raunen durch die blonde Community – zum Beispiel beim Olaplex No. 0 Intensive Bond Building Hair Treatment oder bei No. 8, der Bond Intense Moisture Mask . Und auch der Neuzuwachs der Produktreihe – das No. 4P Blonde Enhancer Toning Shampoo (31,70 €) – kassiert schon jetzt grandiose Reviews, nicht nur dank seiner Anti-Gelbstich-Wirkung, sondern auch wegen seiner stärkenden und hydrierenden Eigenschaften.