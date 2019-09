Monochrom mag mutig sein, aber manchmal ist Kontrast eben doch cooler – vor allem bei Brauen und Haar. Zusammen ergeben sie einen texturierten Look und sorgen für klare Rahmung des Gesichts. Wer hat denn überhaupt behauptet, dass alles immer gleich und passend sein soll?Der kontrastierende Look von dunklen Augenbrauen und hellem Haar ist „immer mehr im Trend, weil Augenbrauen so ein aussagekräftiges Accessoire geworden sind“, sagt Kristie Streicher, Stylistin und Augenbrauenexpertin bei Striiike LA . „Augenbrauen sind ein Riesenthema, und es geht vor allem darum, sie so hervorstechend und stark wie möglich zu betonen.“„Gleichfarbige Augenbrauen und Haare machen das Gesicht weicher und natürlicher“, so Streicher, die für Michelle Williams Look zuständig ist. Der Kontrast von hell und dunkel erregt Aufmerksamkeit und sorgt oft für einen Boost im Selbstbewusstsein, ganz egal ob nur leicht oder krass. „Tiefdunkle Augenbrauen und platinblondes Haar, zum Beispiel, ergeben einen Look, der bewusst anders und aufsehenerregend ist – nicht natürlich.“Bumble and Bumble Coloristin Mai findet, „die Kombination kreiert einen wunderbar klaren Look, der die Augen hervorstechen lässt. Augenbrauen rahmen ja unsere Augen, das unterstreicht die Position der Augen als Fixpunkt für viele Menschen. Wenn Brauen und Haare die gleiche Farbe haben, muss man mehr Mittel einsetzen, um den Look allgemein nicht ausgewaschen wirken zu lassen.“Auf den folgenden Bildern seht ihr den Look an Frauen, die wir lieben – erst Recht mit dieser atemberaubenden Farbkombination.