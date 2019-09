Die Leute sagen immer, dass alles in Maßen besser ist – Alkohol , Eiscreme, Serienschauen… Die Liste könnte ewig weitergehen. Auch in Sachen Make-up gilt oft das Credo „Weniger ist mehr“, aber irgendwann ist auch der No-Make-up-Look nichts Neues mehr. Und wer gerne mit Make-up herumprobiert, weiß: Manchmal ist mehr eben doch mehr. Hier kommt der Star dieser Slideshow ins Spiel: dunkler Lippenstift . Kräftig betonte Lippen in Beeren- und Rotweintönen sind nicht nur ein willkommener Ausbruch aus der „Glossy Pink“-Routine (no offense), sie kreieren auch einen dramatischen, eleganten Look für abends, der alle Blicke auf sich zieht.