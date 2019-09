Die Sache ist: Auf Instagram gibt es Tausende Fotos und Looks, die jeden Tag um deine Aufmerksamkeit buhlen. Ganz schön schwierig also, hier den Überblick zu behalten. Und gerade im Sommer hast du vermutlich auch noch anderes zu tun, als ständig auf dein Handy zu schauen. Am See liegen, abends mit Freund*innen draußen sitzen oder auf Festivals tanzen, zum Beispiel. Wer also neuerdings in Sachen Beauty den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht: Wir haben da was!