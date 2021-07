Ich habe mir die Haare pastellpink färben lassen

„Pink bzw. Rosa ist für mich schon eine sehr gewagte Wahl, weil ich es sehr mädchenhaft finde – und das bin ich selbst nicht“, erklärt Reanna, fügt aber hinzu, dass sie sich genau deswegen darauf einlässt: als Chance für einen bedeutsamen Neustart. „Mit meinem jetzigen Look fühle ich mich einfach okay. Ich habe mich total daran gewöhnt und bin bereit für was Neues. Das Leben ist zu kurz. Außerdem mache ich das hier als Ode an meine Großmutter: Sie wollte immer was Cooles mit ihren Haaren machen, ob nun Blau oder Pink. Das hat sie nie umsetzen können, also mache ich das jetzt zu ihren Ehren.“