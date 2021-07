Ich habe mir einen asymmetrischen 90er-Bob schneiden lassen

Eine Haarwäsche später geht es dann los, und Sparks rückt Nadias Haaren mit der Schere zu Leibe. „ An den Spitzen habe ich ihre Haare erstmal supergerade abgeschnitten“, erklärt er. „Mit dem Rasierer habe ich dann nach und nach eine A-Linie reingearbeitet.“ Nachdem der Stylist mit der Form zufrieden ist, verpasst er seiner Kundin noch ein paar gesichtsumspielende Stufen, um dem Look Schwung einzuhauchen. Für das Styling verteilt er Mousse am Haaransatz, um die Strähnen ein wenig griffiger zu machen, bevor er den Style mit soften Locken abrundet . Das Endergebnis zeigt: Du brauchst gar nicht viele Haare lassen, um deinen Look dramatisch zu ändern. Sieh dir Nadias ganze Haar-Verwandlung im Video an!