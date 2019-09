Plopping: Der Curly-Hair-Trick für gesündere, definierte Locken

Lege ein T-Shirt (langärmelige funktionieren am besten) oder ein Mikrofaserhandtuch auf einen Stuhl oder auf eine Ablage im Badezimmer, indem du die Ärmel in deine Richtung platzierst. Achte darauf, dass du die typischen Frotteetücher vermeidest, da diese „zu viel Feuchtigkeit aufsaugen, die für lockige Haare notwendig ist”, erklärt Lorraine Massey, Autorin von Curly Girl: The Handbook . „Die rauen Fasern werden die Oberfläche der Haare sträuben, wodurch sie krausig werden.”