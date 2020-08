“Plopping” : l’astuce toute simple qui va révolutionner vos boucles

Après avoir pris votre douche, essorez soigneusement l'excédent d'eau avec les mains, puis appliquez votre soin sans rinçage (on adore le soin sans rinçage Palmer's Coconut Oil Formula ) et vos produits coiffants habituels. On est nombreu·ses·x à suivre l'ordre suivant : soin sans rinçage, huile/sérum, puis crème pour les boucles.