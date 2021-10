Ich habe alle Olaplex-Produkte getestet & zwei eindeutige Favoriten

Wie verschaffst du dir einen ersten Eindruck zu einem Produkt, ohne es direkt selbst auszuprobieren? Ganz einfach: Frag im Gruppenchat nach. Als ich in meiner Gruppe schrieb, dass ich eine komplette Olaplex-Routine testen würde, wurde mir direkt klar: Diese Marke hat einen echten Fanclub. Ich wurde bejubelt, beneidet und darum gebeten, die Produkte nach meinem Test weiterzuverschenken. Die Reaktion meiner Freund:innen ist dabei kein Einzelfall; der Olaplex-Hype ist real, und die Produkte der Marke werden von Haarstylist:innen, Promis und Pflege-Fans in aller Welt empfohlen. Die neuesten Launches (ein Silbershampoo und die No. 8 Intense Moisture Mask ) waren im Nu ausverkauft und werden auf Instagram, TikTok und Co. dafür gefeiert, gelbstichigem Blond kühlere Nuancen und leblosem Haar neuen Schwung zu verleihen – und das alles innerhalb weniger Minuten.