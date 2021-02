Sollte ich vor oder nach dem Morgen-Workout frühstücken – und was?

Vielleicht ziehst du jetzt eine Grimasse – denn wenn du morgens früher aufstehst als sonst, ist dir öfter mal schlecht? Das ist nicht überraschend; tatsächlich geht das vielen Leuten so. Das liegt am niedrigen Blutzucker und daran, dass deine innere Uhr durch deinen hochmotivierten frühen Start in den Tag ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen ist, erklärt mir die Gastroenterologin Dr. Daniela Jodorkovsky . Nicht unbedingt die besten Bedingungen für hochintensives Intervalltraining , oder? Eben. Und gegen diese Übelkeit hilft schon ein kleiner Snack oder eine leichte Mahlzeit (so merkwürdig es dir vielleicht auch vorkommen mag, gegen Übelkeit erstmal was zu essen).