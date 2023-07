Akne inversa: Mein einsames Leben mit der chronischen Krankheit

2014 bekam Cydney Carter die Diagnose HS, nachdem sie sich schon seit acht Jahren mit den Symptomen herumgeschlagen hatte. Das fehlende Wissen rund um ihre Erkrankung frustrierte sie enorm, und es dauerte nicht lange, bis sich die Akne inversa auf ihre geistige Gesundheit auswirkte. „Ich war in meiner Scham gefangen“, erzählt sie. „Ich weiß gar nicht, wie oft ich deswegen geweint habe. Ich fühlte mich einfach nicht hübsch. Du siehst so viele Leute mit perfekter Haut und perfekten Körpern um dich herum, und manchmal willst du eben auch so sein. Das ist sehr schwer“, sagt sie. „Bei mir gab es definitiv viele Tränen und Schmerzen – vor allem, weil man deswegen schnell glaubt, man sei völlig allein mit dieser Erfahrung. Den Eindruck hatte ich jedenfalls. Ich fühlte mich sehr einsam.“ Während ihrer Jugend wusste laut Carter niemand von ihrer Diagnose. „Ich litt mental sehr darunter, vor allem während der Pubertät. In der Schule hatte ich immer das Gefühl, so anders zu sein, ohne dass jemand wusste, wieso eigentlich. Ich mochte mich selbst nicht sonderlich, also war ich auch zu anderen ziemlich gemein. Ich ließ meinen Frust auf eine Art raus, die mir heute total peinlich ist.“