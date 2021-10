Ist meine Periode zu lang?

In Sachen Periode kann „normal“ eine ganze Menge bedeuten. Das liegt daran, dass verschiedene Leute unterschiedlich stark bluten, unterschiedlich lange Zyklen haben oder unterschiedliche Schmerzen empfinden. Aber was ist mit der eigentlichen Periodenlänge? Wir haben uns mit der Frauenärztin Dr. Kristyn Brandi darüber unterhalten, was eine besonders lange Periode bedeuten könnte.