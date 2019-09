Auffällig ist, dass viele Betroffene gar nicht oder nur selten über den Verlust eines Kindes sprechen, manchmal nicht einmal mit den engsten Vertrauten. Dafür kann es natürlich viele Gründe geben. Jeder verarbeitet ein Erlebnis wie dieses anders und muss schussendlich selbst entscheiden, wann, wem und ob er davon erzählt. Eine Fehlgeburt sollte aber niemals aus Angst vor gesellschaftlicher Ablehnung, Zurückweisung oder Stigmatisierung verschwiegen werden müssen, denn das führt dazu, dass betroffene Familien in ihrer Trauer allein gelassen werden. Womöglich sogar die Schuld bei sich selbst oder in irgendeinem Fehlverhalten ihrerseits suchen. Hinzu kommen Ängste, dass man eventuell nicht in der Lage sei, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen.