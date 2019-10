Auch wenn Frauen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1972 nach Paragraph 218 des Strafgesetzbuches legal und selbstbestimmt über einen Schwangerschaftsabbruch bis zur 12 Woche entscheiden dürfen, scheiden sich an dieser sensiblen Thematik nach wie vor die Geister. Vehemente Abtreibungsgegner verurteilen die Praxis aus religiösen und ethischen Gesichtspunkten weiterhin scharf. Das einzig Richtige aber ist: Jede Frau muss die absolute Entscheidungsfreiheit darüber haben, was für sie das Beste ist. Jede Frau, jedes Paar, muss individuell abwägen und entscheiden dürfen, ob es ein Kind bekommen möchte oder nicht.